Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, Germain... Villas-Boas n'a aucun regret !

Publié le 8 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'Olympique de Marseille n'a finalement pu attirer personne dans ce secteur de jeu. Mais André Villas-Boas est loin d'être catastrophé.

Bien que l'OM ait réussi à attirer cinq joueurs, aucun avant-centre n'a débarqué. Luis Henrique a été recruté pour 8M€, mais le jeune brésilien représente essentiellement l'avenir, et surtout, il évolue plus au poste d'ailier. Par conséquent, André Villas-Boas n'aura aucune nouvelle option afin de suppléer Dario Benedetto, et devra s'appuyer sur Valère Germain. Une situation qui n'inquiète toutefois pas le technicien portugais malgré le début de saison poussif du buteur argentin.

Villas-Boas reste confiant pour son attaque