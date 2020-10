Foot - OM

OM - Clash : Adil Rami dézingue encore une fois Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 14 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

Depuis son licenciement de l’OM en 2019, Adil Rami ne lâche pas Jacques-Henri Eyraud. Et ce mercredi, le champion du monde en a remis une couche sur le président phocéen.

Entre 2017 et 2019, Adil Rami a défendu les couleurs de l’OM. Une histoire qui s’est toutefois très mal terminée puisque le défenseur central a été licencié par le club phocéen. Alors que le conflit se poursuit désormais devant les tribunaux, le joueur de Boavista garde encore la dent dure contre son ancien club, en particulier, Jacques-Henri Eyraud. En effet, ces derniers mois, Rami a multiplié les sorties à charge contre le président de l’OM. « Le problème avec Marseille, il est unique. Moi j'aime l'OM, mais c'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer, c'est ça qui est triste », avait-il notamment lâché contre Eyraud, sans toutefois citer son nom.

« Il y a une personne que je hais »