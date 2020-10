Foot - OM

OM : L'énorme punchline de Daniel Riolo pour tacler André Villas-Boas !

Publié le 9 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Après une très belle saison qui a permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions, André Villas-Boas commence à perdre de son aura et Daniel Riolo ne l'épargne pas.

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille pour remplacer Rudi Garcia, André Villas-Boas a rapidement été adoubé par les supporters grâce à une première saison très réussie et terminée à la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Toutefois, en ce début de saison, le technicien portugais commence à perdre de son aura compte tenu des résultats plus poussives de l'OM et surtout des prestations moins abouties. Une situation qui fait dire à Daniel Riolo qu'André Villas-Boas lui rappelle Elie Baup.

«C’est Elie Baup avec l’accent portugais»