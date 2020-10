Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Alvaro prêt à s'attaquer à Neymar ? La réponse d'Eyraud !

Publié le 16 octobre 2020 à 7h45 par H.K.

Alors que l’affaire opposant Alvaro Gonzalez à Neymar semblait définitivement close, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a fait le point sur le dossier, affirmant que le défenseur espagnol n’allait pas poursuivre le combat contre Neymar.

L’affaire Alvaro / Neymar semble définitivement close. Accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de l’international brésilien du PSG, le défenseur de l’OM n’a finalement pas été sanctionné, faute de preuves de ce qu’avançait l’ailier de la Seleçao. Cependant, Alvaro a été très touché par ses accusations racistes et tout ce qui s’en est suivi, notamment les menaces de la part de certains supporters. Invité de l’émission Top of the Foot de RMC , le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a fait le point sur le dossier, et a mis fin à toute question que pouvait se poser les amateurs de football concernant les suites de cette affaire…

Alvaro ne portera pas plainte contre Neymar