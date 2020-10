Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de gueule de Villas-Boas sur la suspension de Payet !

Publié le 16 octobre 2020 à 0h15 par Th.B.

Irrité par la décision de la commission de discipline concernant la suspension jugée abusive du numéro 10 de l’OM Dimitri Payet, André Villas-Boas a envoyé un message ferme aux décideurs.

Expulsé pour avoir essuyé sa semelle sur la cheville de Léo Dubois lors de l’OL-OM début octobre (1-1), seulement quelques minutes après avoir ouvert son compteur but cette saison en Ligue 1, Dimitri Payet a connu le verdict de la commission de discipline le 10 octobre dernier. Trois matchs de suspension dont un avec sursis. En ce sens, le numéro 10 de l’OM manquera la réception des Girondins de Bordeaux samedi et le déplacement à Lorient le 24 octobre prochain. Une décision très sévère qu’André Villas-Boas a regretté et vivement critiqué.

« On dirait que Payet est dans la ligne de mire de la Ligue »