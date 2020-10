Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Eyraud sort du silence sur l'affaire Neymar/Alvaro !

Publié le 15 octobre 2020 à 22h45 par A.M.

Quelques jours après le verdict de la Commission de discipline de la LFP, Jacques-Henri Eyraud se réjouit qu'Alvaro Gonzalez n'ait pas été sanctionné.

L'affaire a fait grand bruit. Après le Classique remporté par l'OM au Parc des Princes (1-0) le 13 septembre dernier, Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de lui avoir lancé des insultes racistes. Toutefois, bien que plusieurs experts brésiliens en lecture labiale aient assuré que le défenseur marseillais avait prononcé le mot « mono », « singe » en espagnol, la Commission de discipline de la LFP a estimé ne pas être en possession de preuves suffisantes afin d'assurer qu'Alvaro Gonzalez avait tenu ses propos à l'égard de la star du PSG. Le joueur espagnol n'a donc pas été sanctionné. Un soulagement pour Jacques-Henri Eyraud.

«Évidemment qu'Alvaro n'est pas un joueur raciste»