OM - Clash : Adil Rami n’a toujours pas pardonné à Eyraud !

Publié le 15 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son passage à l'OM, Adil Rami en rajoute une couche sur le président du club, Jacques-Henri Eyraud.

« Le problème avec Marseille, il est unique. Moi j'aime l'OM, mais c'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer, c'est ça qui est triste ». Il y a quelques mois, Adil Rami critiquait ouvertement Jacques-Henri Eyraud qu'il jugeait responsable de son licenciement de l'OM où il a évolué entre 2017 et 2019. Et visiblement, le Champion du monde n'a toujours pas digéré le comportement du président olympien et en rajoute une couche.

Rami charge encore Eyraud