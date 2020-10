Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien réalisé un très joli coup !

Publié le 18 octobre 2020 à 15h30 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Michaël Cuisance a disputé son premier match à l'OM samedi soir à l'occasion de la victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-1). Et il semble déjà être parfaitement intégré.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 13 août dernier, André Villas-Boas a fait de Michaël Cuisance sa priorité durant le mercato estival. Et alors que le milieu du Bayern Munich a semblé longtemps inaccessible tant il a été proche de s'engager avec Leeds, l'OM n'a finalement pas abdiqué et a profité de l'intérêt du club bavarois pour Bouna Sarr ainsi que de l'échec de la transaction avec le club anglais pour finalement obtenir le prêt avec option d'achat de Michaël Cuisance. Et le milieu de terrain français n'a pas perdu de temps pour se distinguer. Titulariser samedi soir dans un rôle de meneur de jeu en l'absence de Dimitri Payet, l'ancien Strasbourgeois a livré une prestation aboutie qui n'a pas manqué d'être soulignée.

Villas-Boas déjà convaincu par Cuisance

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas s'est ainsi réjoui de la prestation de son nouveau joueur : « Il a fait une très bonne prestation. On a parlé de ce poste de numéro 10 car ce n'est pas sa position préférée, comme Morgan (Sanson), donc on a eu des conversations entre nous pour permettre des changements dans cette position. Il s'est finalement révélé très bon à ce poste. Quand il arrivait à se retourner vers le but adverse, il pouvait mettre des passes en profondeur et dans la largeur aussi, il a trouvé plusieurs fois Amavi. Il a essayé en première mi-temps de frapper du gauche, mais il n'a pas trop réussi. C'est une première bien réussie pour lui ».

Cuisance ravi de ses débuts à l'OM