Mercato - PSG : Ça se bouscule pour Massimiliano Allegri !

18 octobre 2020

Actuellement sans club, Massimiliano Allegri est l’un des entraineurs les plus courtisé d’Europe.

Son CV parle pour lui. Un Scudetto avec le Milan AC, cinq avec la Juventus ainsi que quatre Coupes d’Italie, mais surtout deux finales de Ligue des Champions en moins de trois ans. Massimiliano Allegri a été l’un des grands acteurs de la dernière décennie footballistique. Pourtant, le technicien italien est actuellement sans club ! En décembre 2019, nous vous révélions déjà l’intérêt prononcé de Leonardo, qui aimerait l'installer au Paris Saint-Germain, à la place de Thomas Tuchel. Des informations confirmées tour à tour par L’Équipe puis RMC Sport , qui ont érigé Allegri en grand favori pour le banc du PSG. Mais voilà, le COVID-19 est passé par là et surtout, Tuchel est toujours bien en place... mais la situation peut basculer à tout moment ! Les relations entre Tuchel et Leonardo ne semblent pas idylliques, même si l’Allemand a récemment calmé les choses. « Maintenant les choses sont claires et on peut avancer, parce que pour moi, ce n'est pas personnel » a lancé le coach du PSG, en conférence de presse.

La Premier League tente Allegri

Si Leonardo a toujours envie d’attirer Massimiliano Allegri au Paris Saint-Germain... il va devoir se dépêcher ! Ce dimanche, Calciomercato.it annoncé que l’ancien coach de la Juventus serait suivi de près par Chelsea. Les dirigeants du club londonien commenceraient à se poser des questions au sujet de Frank Lampard et, après Claudio Ranieri, Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti, Antonio Conte et Maurizio Sarri, ils auraient l’intention de confier les rênes de l’équipe à un autre entraineur italien ! Une piste qui ne déplairait pas vraiment à Allegri, qui a plusieurs fois fait part de son intérêt pour une première aventure à l’étranger. Chelsea n’est pas le seul club à lorgner Allegri en Premier League, puisque CM.it parle également de Manchester United... ou l’Italien pourrait retrouver Paul Pogba !

