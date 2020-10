Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dernier espoir pour Lionel Messi ?

Publié le 18 octobre 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi est actuellement sur la voie d’un départ libre le 30 juin prochain, l’hypothèse que l’international argentin accepte de rester au FC Barcelone plus longtemps serait encore envisageable à une condition.

Après un feuilleton de dix jours cet été, Lionel Messi a pris la décision de rester au FC Barcelone alors qu’il avait initialement adressé un burofax à sa direction pour exiger son départ. Un revirement de position qui a pour origine un litige sur l’existence de sa clause libératoire de 700 M€ qui ne pouvait que se régler devant la justice. Lionel Messi ne souhaitait pas trainer son club de toujours devant les tribunaux et a ainsi choisi d’honorer sa dernière année de contrat. Il sera donc libre le 30 juin prochain, et des clubs comme Manchester City ou le PSG aimeraient l’accueillir dans leurs rangs. Toutefois, la bataille ne serait pas encore définitivement perdue pour le FC Barcelone.

En cas de changement de président, Lionel Messi pourrait rester !