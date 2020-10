Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisses pour Lionel Messi !

Publié le 18 octobre 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait quitter librement le FC Barcelone en juin prochain, de nombreux clubs seraient disposés à s’attacher les services de l’attaquant argentin l’été prochain.

Finalement resté au FC Barcelone à cause d’un litige concernant l’existence réelle de sa clause libératoire fixée à 700 M€, Lionel Messi honore actuellement la dernière année de son contrat au Barça. Après avoir accepté de rester cet été alors qu’il voulait claquer la porte après une saison cauchemardesque, l’international argentin pourrait donc désormais quitter le club catalan l’été prochain le 30 juin prochain. Et si la perspective d’accueillir Lionel Messi à ce moment là séduirait Manchester City ainsi que le PSG, les deux écuries ne seraient clairement pas les seules à être prêtes à se positionner sur le dossier.

La Juventus, Chelsea et Manchester United pourraient se joindre à la bataille