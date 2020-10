Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre est toujours possible pour Lionel Messi !

Publié le 18 octobre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Manchester City était annoncé avec instance sur les traces de Lionel Messi cet été, l’écurie britannique aurait toujours l’intention de s’attacher les services de l’international argentin dans un contexte où son contrat au FC Barcelone s’achèvera le 30 juin prochain.

Si Lionel Messi a finalement pris la décision de rester au FC Barcelone cet été, le feuilleton sur l’avenir de l’international argentin n’est toujours pas terminé pour autant. En effet, celui qu’on surnomme La Pulga n’a eu d’autres choix que de revoir sa positon concernant ses velléités de départ il y a quelques semaines à cause d’un litige au sujet de l’existence réelle de sa clause libératoire de 700 M€, le Barça assurant qu’elle est toujours valable alors que le clan de l’Argentin affirmait l’inverse. Pour ne pas trainer son club de toujours devant les tribunaux pour trancher la question, Lionel Messi a ainsi décidé d’honorer sa dernière année de contrat chez les Blaugrana . Avant de prendre son envol dans un an librement ? C’est le scénario qui serait actuellement en train de se dessiner…

Ronald Koeman considère comme acté le départ de Lionel Messi

D'après les indiscrétions rapportées par le Mirror ce dimanche, Ronald Koeman ne se ferait guère d’illusions quant à la continuité de Lionel Messi au FC Barcelone la saison prochaine. Et pour cause, s’il aurait eu une discussion à coeur ouvert avec son joueur pour le convaincre de tout donner pour le Barça cette saison, le technicien néerlandais considérait comme acté le départ du sextuple lauréat du Ballon d’Or l’été prochain au terme de son contrat. Lionel Messi serait ainsi d’accord pour se mobiliser au maximum cette saison, tandis que Ronald Koeman aurait compris qu’il ne l’aura plus à sa disposition lors de la saison 2020/2021, et ce d’autant plus qu’il est annoncé depuis la fin du printemps dernier que l’Argentin a gelé les négociations pour la prolongation de son bail.

Manchester City serait prêt à sauter sur l’occasion

Toute la question réside désormais dans le fait de savoir où l’international argentin atterrira l’été prochain s’il quitte bel et bien le FC Barcelone. Et visiblement, c’est du côté de la Premier League et de Manchester City qu’il faudrait se concentrer dans cette optique. En plein coeur du feuilleton Lionel Messi, les Citizens étaient déjà annoncés comme le point de chute le plus probable pour le natif de Rosario. Et son départ avorté n’aurait en rien changé cette tendance. Comme l’explique le Mirror , la nouvelle selon laquelle le vice-Champion du Monde 2014 souhaite quitter le FC Barcelone l’été prochain serait une aubaine pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium, qui cherchaient actuellement à prolonger le contrat de Pep Guardiola expirant en fin de saison. De plus, le média britannique note qu’il apparait peu probable que Lionel Messi accepte de rejoindre Manchester City si son ancien mentor au FC Barcelone n’y est plus présent. Ainsi, il se pourrait que les destins des deux hommes soient liés et qu’ils se retrouvent tous deux dans le nord-ouest de l’Angleterre, neuf ans après leur séparation consécutive au départ de Pep Guardiola du Barça.

