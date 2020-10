Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un improbable retournement de situation entre Koeman et Griezmann ?

Publié le 18 octobre 2020 à 10h00 par A.D.

Antoine Griezmann est en difficulté au FC Barcelone depuis sa signature, et l'arrivée de Ronald Koeman ne semble pas vraiment avoir changé la donne. Malgré tout, l'entraineur du Barça apprécierait beaucoup l'attaquant français et serait fan de son profil et de son attitude.

Après un transfert avorté à l'été 2018, Antoine Griezmann s'est engagé en faveur du FC Barcelone un an plus tard. Toutefois, son aventure au sein du club catalan ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré. Depuis son arrivée au Barça, Antoine Griezmann est au plus mal et éprouve les pires difficultés à évoluer à son plus haut niveau. D'autant qu'il n'est pas vraiment utilisé à son poste de prédilection. D'après les dernières indiscrétions de Sport.es , Ronald Koeman ne serait pas convaincu par les performances d'Antoine Griezmann, tandis que ce dernier ne validerait pas les consignes de son entraineur. Une information totalement démentie par Mundo Deportivo .

Koeman sous le charme de Griezmann ?