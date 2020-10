Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Après Messi, un nouveau problème pour Griezmann ?

Publié le 17 octobre 2020 à 13h30 par A.C.

Antoine Griezmann ne semble pas vraiment être parti du bon pied avec Ronald Koeman, son nouvel entraineur au FC Barcelone.

L’aventure catalane d’Antoine Griezmann a mal commencé. Après l’avoir éconduit publiquement en 2018, dans une vidéo, le Champion du monde a rejoint le FC Barcelone un an après en provenance de l’Atlético de Madrid, pour 120M€. Une « decision » qui l’a longtemps poursuivi. La presse espagnole a en effet plusieurs fois assuré que Lionel Messi ainsi que les cadres du Barça n'auraient pas aimé le comportement de Griezmann. Ils lui auraient fait payer tout au long de la dernière saison, durant laquelle le Français a paru très isolé. Sa connexion avec Messi a d’ailleurs fait l’objet d’innombrables analyses et ce début de saison ne laisse pas forcément entrevoir un changement. Mais Messi pourrait ne plus être le seul problème de Griezmann, à Barcelone...

Ça coincerait entre Griezmann et Koeman !