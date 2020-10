Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quand Zidane est interrogé sur les problèmes d’Antoine Griezmann…

Publié le 16 octobre 2020 à 17h00 par T.M.

Au FC Barcelone, Antoine Griezmann est toujours en difficulté. De quoi faire réagir les différents observateurs. Et ce vendredi, la question a notamment été posée à Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid.

Avec l’arrivée Ronald Koeman, les problèmes d’Antoine Griezmann auraient pu se résoudre au FC Barcelone. Toutefois, pour le moment, c’est toujours pas le cas alors que le Français est encore utilisé à un poste qui n’est pas le sien. Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas avec l’équipe de France et Didier Deschamps. Et quand Griezmann évolue à son poste, cela fonctionne, en témoigne son but face à la Croatie. Après cette rencontre, le champion du monde n’avait d’ailleurs pas manqué de faire passer un message fort à Koeman, lâchant : « Ça fait du bien, le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers ».

« Ça ne m’intéresse pas »