Barcelone - Malaise : Une grosse réaction d’Antoine Griezmann est attendue !

Publié le 16 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann est dans une situation compliquée au FC Barcelone, Mathieu Valbuena souhaite voir l’international français réagir.

Durant cette trêve internationale, Antoine Griezmann a quelque peu retrouvé le sourire. Buteur ce mercredi contre la Croatie, le joueur de l’équipe de France s’est ainsi montré, chose qu’il n’arrive toujours pas à faire au FC Barcelone. En effet, malgré l’arrivée de Ronald Koeman, le cercle vicieux continue pour le numéro 7 blaugrana. En Catalogne, Griezmann éprouve donc les plus grandes difficultés à se faire une place au milieu de Messi, Coutinho et Fati. Désormais, une réelle réponse est attendue de la part du champion du monde comme l’a fait savoir Mathieu Valbuena.

« Il faut montrer du caractère »