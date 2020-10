Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman met les choses au point sur le cas Griezmann !

Publié le 16 octobre 2020 à 16h30 par T.M.

Suite à la dernière sortie d’Antoine Griezmann sur son positionnement, les débats ont été relancés à Barcelone concernant la gestion du Français par Ronald Koeman. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du club catalan est sorti du silence.

Après une première saison très compliquée au FC Barcelone, Antoine Griezmann était très attendu pour ce nouvel exercice. Et le Français a certainement dû avoir le sourire en voyant Ronald Koeman arriver sur le banc de touche. En effet, les problèmes du numéro 7 blaugrana semblaient se terminer puisque le Néerlandais avait fait savoir qu’il souhaitait utiliser son joueur à son meilleur poste, ce qui lui avait fait défaut la saison dernière. Or, pour le moment, ce n’est pas vraiment le cas pour Griezmann. En effet, aligné dans le quatuor offensif avec Fati, Coutinho et Messi, le champion du monde est exilé sur l’aile droite où il ne peut pas exprimer toutes ses qualités. C’est plus dans l’axe que l’ancien de l’Atlético de Madrid est à l’aise. Il l’a d’ailleurs montré lors de cette trêve internationale avec l’équipe de France, en marquant face à la Croatie. Préférant être au coeur du jeu, Antoine Griezmann apprécie comment Didier Deschamps l’utilise et il n’avait pas manqué de le faire savoir. « Ça fait du bien, le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers », avait lâché le natif de Mâcon. Des propos qui ont fait énormément parler en Espagne, voyant là une attaque directe à Ronald Koeman.

« Je n’ai aucun problème avec Antoine »