Barcelone - Malaise : Rien ne va plus pour Ousmane Dembélé au Barça !

Publié le 17 octobre 2020 à 11h30 par H.G.

Resté au FC Barcelone cet été alors qu’il était annoncé sur le départ dans les derniers jours du mercato, Ousmane Dembélé ferait l’objet de nombreuses critiques au sein du club catalan. La confiance de Ronald Koeman en l’international français serait en train de disparaitre, tandis que le vestiaire catalan perdrait espoir avec lui.

Ousmane Dembélé commence à devenir une vraie épine dans le pied du FC Barcelone. Arrivé en 2017 afin de compenser le départ de Neymar au PSG, l’international français n’a jamais réussi à répondre aux attentes depuis son arrivée, la faute à de trop nombreuses blessures et à un prétendu manque de professionnalisme, avec notamment des retards répétés aux entraînements. Pour autant, malgré cette situation, l’ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund est toujours un joueur du Barça. Annoncé du côté du PSG il y a un an dans le cadre du feuilleton Neymar, Ousmane Dembélé a été cité sur les tablettes de Manchester United au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Cependant, l’ailier de 23 ans n’a finalement pas quitté le Barça, tandis que Ronald Koeman semblait convaincu qu’il parviendrait à relancer le natif de Vernon.

Ronald Koeman serait très déçu par Ousmane Dembélé !

Toutefois, à en croire les informations de Mundo Deportivo , les espoirs de Ronald Koeman n’auraient pas fait long feu. Et pour cause, le quotidien catalan explique que la relation entre les deux hommes se serait tendue, le technicien du FC Barcelone étant très déçu d’Ousmane Dembélé. Le Champion du Monde 2018 vivrait en quelque sorte dans son monde, sans comprendre les nécessités tactiques du Barça. Au contraire d’Antoine Griezmann, sur lequel il compterait grandement et qu'il souhaiterait relancer, Ronald Koeman commencerait peu à peu à perdre patience avec Ousmane Dembélé. Une version confirmée en partie par un dirigeant du FC Barcelone dans les colonnes du quotidien El País ce samedi. « Dembélé c’est Dembélé, il faut l'accepter tel qu'il est. C'est un soliste, il ne comprendra jamais le jeu collectif. C’est plus fort que lui, il s'endort. C'est une chose de le voir à la télévision et une autre de l'avoir tous les jours. Ronald est en train de le comprendre. Il y a deux possibilités : soit il ne l’utilise plus, soit il essaye de le comprendre afin d’en tirer profit pour l’équipe ».

Le vestiaire du Barça serait résigné !