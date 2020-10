Foot- Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman interpelle Ousmane Dembélé !

Publié le 16 octobre 2020 à 21h00 par Th.B.

Traversant une passe difficile au FC Barcelone en ce début de saison, Ousmane Dembélé a fourni des efforts supplémentaires au cours de la trêve internationale qui pourraient porter leurs fruits selon Ronald Koeman.

N’ayant pas disposé d’un temps de jeu important, lui qui n’a joué que 21 minutes lors du match ouverture de la Liga face à Villarreal et a dû se contenter d’une place sur le banc sur la pelouse du Celta Vigo et lors de la réception du FC Séville, Ousmane Dembélé a été annoncé avec insistance sur le départ à la toute fin du mercato. Un prêt à Manchester United semblait être dans les tuyaux. Cependant, le champion du monde tricolore avait à coeur d’enfin réussir à Barcelone et a refusé de partir lorsque ses dirigeants comptaient sur son départ afin de recruter Memphis Depay. Au cours de la trêve internationale, Ousmane Dembélé s’est entraîné avec le groupe et seul à la Ciutat Esportiva afin de retrouver une forme optimale. Appréciant le résultat de ce travail supplémentaire de la part de l’ailier blaugrana, Ronald Koeman a envoyé un message d’encouragement à Dembélé.

« Je suis très satisfait de lui pour ses entraînements »