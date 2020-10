Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Deschamps en rajoute une couche sur le cas Griezmann !

Publié le 13 octobre 2020 à 19h00 par A.M.

Présent en conférence de presse ce mardi, Didier Deschamps est une nouvelle fois revenu sur la situation d'Antoine Griezmann et regrette qu'il n'évolue pas à son meilleur poste au Barça.

Didier Deschamps n'apprécie pas la façon dont Antoine Griezmann est utilisé au FC Barcelone. « Si je rentre là-dedans, Koeman ne va pas être content de mes déclarations. Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les clubs que ce soit au Barça ou ailleurs. Antoine Griezmann est utilisé dans un certain système, dans une autre position sur le côté droit. Ce que je peux dire et cela ne va pas à l’encontre de Ronald Koeman car Antoine lui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas dans une position axiale », confiait ainsi le sélectionneur de l'équipe de France ces derniers jours. Mais après la prestation poussive d'Antoine Griezmann face au Portugal dimanche soir (0-0), Didier Deschamps en a rajouté une couche.

«En ce moment, il est en manque de repères, vous savez pourquoi...»