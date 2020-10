Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman aurait un souhait fort pour Antoine Griezmann !

Publié le 17 octobre 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann peine encore à s’imposer au FC Barcelone, Ronald Koeman n’aurait pas la moindre intention de laisser tomber l’international français.

Plus d’un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a toujours pas réussi à s’adapter au club catalan. L’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid peine à exister dans le jeu du Barça et n’y trouve pas ses marques. Plusieurs observateurs des Blaugrana pointent du doigt l’utilisation qui est faite de l’international français, lui qui ne serait pas positionné au meilleur endroit pour briller. Une théorie indirectement appuyée par Antoine Griezmann cette semaine après la victoire de la France face à la Croatie (2-1) : « Ça fait du bien, le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers ». Une sortie qui a fait réagir en Espagne, certains se posant depuis plusieurs mois si l’arrivée du Français au FC Barcelone n’est tout simplement pas une erreur de casting.

Ronald Koeman voudrait qu’Antoine Griezmann se libère