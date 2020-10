Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour Massimiliano Allegri !

Publié le 14 octobre 2020 à 15h30 par Bernard Colas

En fin de contrat à l'issue de la saison, Thomas Tuchel est sur la sellette et semble très loin d'une prolongation. Leonardo doit donc préparer sa succession pour la saison prochaine, au plus tard, et Massimiliano Allegri reste le grand favori. Mais le tacticien italien a également quelques touches dans son pays, et ça ne le laisserait pas indifférent.

La trêve internationale a permis au PSG de souffler un peu après une fin de mercato très animée. Outre les renforts bouclés par Leonardo, c'est la passe d'armes entre l'Italo-brésilien et Thomas Tuchel qui a retenu l'attention. Alors que l'entraîneur parisien a publiquement remis en cause la politique de recrutement menée par son directeur sportif, ce dernier ne s'est pas privé de recadrer l'Allemand face aux journalistes, après le succès contre Angers (6-1). Dans ces conditions, difficile d'imaginer les deux hommes cohabiter au sein du PSG jusqu'à la fin de la saison, même si les indemnités estimées pour le licenciement de Tuchel (entre 10 et 15M€) pourraient permettre à ce dernier d'honorer son contrat jusqu'à terme. Une prolongation semble en tout cas exclue pour Tuchel actuellement, de quoi déjà s'interroger sur l'identité de l'entraîneur parisien la saison prochaine. Comme vous l'avait expliqué le 10 Sport en mai dernier, Massimiliano Allegri est très apprécié par Leonardo, et les deux échangent régulièrement ensemble, mais cela ne garantit pas pour autant une arrivée de l'ancien coach de la Juventus du côté du Parc des Princes.

La Lazio et l'AS Rome auraient coché le nom d'Allegri

Libre depuis plus d'une saison, Massimiliano Allegri a la cote sur le marché, et plus particulièrement en Italie. Ce mercredi, Il Messaggero révèle que l'entraîneur de 53 ans est dans les petits papiers de Claudio Lotito, président de la Lazio. Les deux hommes se sont rencontrés cet été en Toscane, et le dirigeant italien rêverait depuis un certain temps de nommer Allegri à la tête de son club. Lotito aurait d'ailleurs préparé le terrain pour une éventuelle venue de l'ancien Turinois au cas où la saison se déroulait mal pour son club puisqu'il aurait inclus dans le staff médical et physiothérapeute des personnes que connaît bien Allegri et qu'il n'aura pas à licencier en cas de changement d'entraîneur. Mais à Rome, il n'y a pas que la Lazio qui lorgne Allegri. Plusieurs médias transalpins ont en effet indiqué ces derniers jours que l'AS Roma s'intéressait également à lui en cas de départ de Paulo Fonseca. « En plus de leurs recherches pour le directeur sportif, ça discute également pour l'entraîneur. Je crois savoir que pour la première fois, il y aurait une ouverture pour Allegri. L'entraîneur a rencontré personnellement les deux propriétaires de la Roma. Pourquoi rencontrent-ils Allegri ? Pour apprendre à le connaître et à le comprendre. Je pense que les Romains veulent avoir un plan pour l'avenir. Les deux propriétaires veulent donc en savoir plus », révélait le directeur de la section sport de Radio Radio , Ilario Di Giovambattista, le 8 octobre dernier. Allegri multiplie donc les rendez-vous pour retrouver les terrains, une énorme menace pour le PSG.

« Il est certain qu'Allegri dirait oui si la Roma l'appelait »