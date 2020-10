Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Volte-face pour cette piste estivale de Leonardo ?

Publié le 13 octobre 2020 à 1h15 par A.C.

Approché par le Paris Saint-Germain et poussé vers la sortie par Antonio Conte, Marcelo Brozovic pourrait bien retrouver sa place à l’Inter.

Cet été, nous vous avons dévoilé sur le10sport.com les différentes pistes activées par Leonardo, afin de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C’est le cas de Marcelo Brozovic. Le 27 aout dernier, nous vous révélions que le directeur sportif du PSG a contacté l’entourage du Croate. Ce dernier, notamment à cause de problèmes extra sportifs, faisait d’ailleurs partie des possibles partants du côté de l’Inter et Antonio Conte semblait vouloir le pousser vers la sortie, notamment dans l’espoir de pouvoir attirer N’Golo Kanté à Milan.

Brozovic définitivement réintégré par Conte ?