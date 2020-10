Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait une offre pour un attaquant de Serie A !

Publié le 12 octobre 2020 à 23h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs cet été, le PSG s'est attaché les services de Moise Kean dans les dernières heures du mercato. Mais avant cela, Leonardo a tenté un autre coup.

Cet été, Leonardo ne manquait pas de chantiers afin de renforcer le Paris Saint-Germain sur un mercato lourdement impacté par la crise sanitaire. Il a notamment fallu trouver des renforts offensifs afin de compenser les départs d'Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting, mais également celui d'Arnaud Kalimuendo, prêté au RC Lens. Dans cette optique, le PSG a accueilli Moise Kean dans les dernières heures du mercato en provenance d'Everton sous la forme d'un prêt sans option d'achat, tandis que Rafinha, capable d'évoluer plus haut sur le terrain, a également débarqué.

Le PSG a tenté le coup pour Lozano