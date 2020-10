Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich justifie le transfert de Choupo-Moting !

Publié le 12 octobre 2020 à 19h45 par Th.B.

Arrivée surprise, à l’instar de celle de Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo Moting va arborer la tunique du Bayern Munich après avoir endossé celle du PSG. Et le directeur sportif bavarois est certain d’avoir fait le bon choix en recrutant le Camerounais.

Grâce à son entrée salvatrice en toute fin de match face à l’Atalanta en 1/4 de finale de Ligue des champions à Lisbonne, Eric Maxim Choupo-Moting a dans la foulée eu une place spéciale dans le coeur des supporters du PSG. Néanmoins, faute d’un accord sur les termes d’une prolongation de contrat, l’international camerounais a quitté le club de la capitale après la finale de la C1 et s’est engagé en faveur du Bayern Munich à la toute fin du mercato. Un deal qui en a surpris plus d’un. Mais le champion d’Europe ne voit pas cette opération comme étant un pari risqué.

« Nous avons vu à Lisbonne à quel point Eric Maxim peut être important »