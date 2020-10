Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce cadre de Koeman ne se fait pas d’illusion sur son avenir

Publié le 12 octobre 2020 à 22h30 par Th.B.

Formé au FC Barcelone, Sergio Busquets se rapproche au crépuscule de sa carrière. Et le champion du monde sait qu’il se trouve sur la fin bien qu’il assure être encore en forme.

Avec Andrés Iniesta et Xavi Hernandez, Sergio Busquets a formé un trio au milieu de terrain de grande qualité et 100% issu de la Masia , centre de formation réputé du club blaugrana. Cependant, les années passent et la sentinelle du FC Barcelone commence à se faire vieille. Sous contrat jusqu’en juin 2023, moment où il sera âgé de 35 ans, Sergio Busquets ne se fait pas vraiment d’illusion concernant son avenir.

« Il est clair que je n’ai plus 20 ans »