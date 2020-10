Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’incroyable sortie de Tebas sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 octobre 2020 à 20h00 par A.C.

Javier Tebas, président de la Liga, est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018.

Du côté de Madrid, on semble seulement commencer à véritablement se remettre du départ de Cristiano Ronaldo. En effet, depuis que le quintuple Ballon d’Or a décidé de claquer la porte et partir à la Juventus, le Real Madrid n’avait plus remporté le moindre titre... jusqu’à ce que Zinedine Zidane ne remporte la Liga, en fin de saison dernière. Mais quel impact ce départ a-t-il eu sur tout le championnat espagnol ? Pour Javier Tebas, aucun. « Le départ de Cristiano, même si ça peut faire tiquer à Madrid, a eu impact quasi nul, parce que nous nous préparons depuis des années à ce que la marque LaLiga soit supérieure aux joueurs » avait lancé le président de la Liga, lors d’un entretien accordé à MARCA , en juin dernier.

« Cristiano Ronaldo est parti il y a deux ans déjà et, franchement, on ne s’en est même pas aperçus ! »