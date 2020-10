Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Paris, Choupo-Moting avait les idées claires !

Publié le 13 octobre 2020 à 0h45 par Th.B.

Formé en Allemagne et ayant connu la Bundesliga pendant plusieurs saisons, Eric Maxim Choupo-Moting avait à coeur de retrouver ses terres natales après son exil à Stoke City et au PSG.

Natif de Hambourg, Eric Maxim Choupo-Moting a principalement connu l’Allemagne au cours de sa vie et de sa carrière. En effet, l’international camerounais a été formé à Hambourg tout en se lançant des défis à Nuremberg, Mayence et Schalke 04 avant de tenter sa chance en Premier League pendant une saison à Stoke City et son expérience au PSG ces deux dernières saisons. Néanmoins, après l’Angleterre et la France, Choupo-Moting cultivait un désir précis pour son avenir cet été que le Bayern Munich a su combler.

« Je voulais revenir en Allemagne »