Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette légende revient sur son départ du Real Madrid !

Publié le 13 octobre 2020 à 0h00 par La rédaction

A présent jeune retraité, Iker Casillas est revenu sur sa carrière et notamment sur son départ du Real Madrid en 2015. Le portier espagnol a notamment évoqué les raisons de son transfert.

Iker Casillas a longtemps été le dernier rempart du Real Madrid. Arrivé à la Casa Blanca alors qu’il n'était qu'un enfant, l’Espagnol a passé la grande majorité de sa carrière sous le maillot merengue et rêvait de terminer son parcours de joueur dans son club de toujours. Mais après avoir glané de nombreux titres au Real Madrid, Iker Casillas prenait la décision en 2015 de quitter l’Espagne et de rejoindre Porto. Alors qu’il a officialisé sa retraite en août dernier, l’international espagnol est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter la Casa Blanca .

« Je ne me sentais plus à l'aise, j'avais besoin de changer d'air »