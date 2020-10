Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé dans le dossier Alaba ?

Publié le 12 octobre 2020 à 21h15 par D.M.

Annoncé sur les tablettes de nombreux cadors européens à l’instar du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, David Alaba pourrait bien prendre la direction de l’Italie et rejoindre la Juventus.

« David est notre joueur et est au club depuis 12 ans. Nous n’allons pas lui donner d’ultimatum, nous savons ce que nous lui devons. Nous essayons de le convaincre, et bien sûr nous serions heureux s’il reste à Munich » a déclaré le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidžić au sujet de David Alaba. Sous contrat jusqu’en 2021, l’international autrichien n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec ses dirigeants et aurait même refusé un contrat de quatre ans assorti d’un salaire annuel de 11M€. La situation est tendue pour le Bayern Munich qui pourrait être contraint de se séparer de son joueur. Selon Bild , David Alaba n'écarterait pas l'idée de filer lors des prochains mercato et aurait une idée claire de sa prochaine destination. Le défenseur ne compterait pas rejoindre le PSG, qui aurait coché son nom, et privilégierait plutôt un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone.

La Juventus aurait un accord avec Alaba