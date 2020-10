Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi pourrait rendre un précieux service à Leonardo !

Publié le 12 octobre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Thiago Silva, Leonardo et le PSG auraient coché le nom de David Alaba lors du dernier mercato estival. En fin de contrat en juin 2021, l'Autrichien serait de plus en plus proche de quitter le Bayern. En effet, le clan Alaba, qui aurait des exigences XXL, aurait refusé une proposition de près de 11M€ annuels et le club bavarois ne voudrait en aucun cas augmenter son offre pour répondre aux attentes du joueur et de son agent Pini Zahavi.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva a plié bagage et a pris la direction de Chelsea. Pour remplacer son ancien capitaine, Leonardo se serait activé lors du dernier mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils, et notamment ceux de Kalidou Koulibaly (Naples), Milan Skriniar (Inter) et de David Alaba (Bayern). Toutefois, aucun de ces trois défenseurs centraux n'a quitté son club lors de la dernière fenêtre de transferts. En ce qui concerne l'Autrichien, Leonardo aurait souhaité profité de sa situation contractuelle. Engagé jusqu'en juin 2021 avec le Bayern, David Alaba négocierait avec sa direction depuis plusieurs semaines, mais éprouverait les pires difficultés à s'entendre avec elle.

Pini Zahavi réclamerait une grosse commission

D'après les indiscrétions de Sport BILD , le Bayern aurait formulé une offre XXL à David Alaba. Comme l'a indiqué le média allemand, le club emmené par Hans-Dieter Flick aurait proposé un contrat de quatre saisons à hauteur de 11M€ par an à son défenseur de 28 ans. Toutefois, David Alaba aurait répondu par la négative. Alors qu'il voudrait percevoir un meilleur salaire, David Alaba aurait repoussé l'offre de sa direction et attendrait que cette dernière la revoit à la hausse. Ce que les dirigeants du Bayern ne seraient pas disposés à faire. Une information confirmée par Sport 1 .

Aucune réunion au programme entre le Bayern et Alaba ?