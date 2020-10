Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à frapper fort pour effrayer le Real Madrid !

Publié le 12 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

Le jeune défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo (21 ans), vient de voir sa clause libératoire être multipliée par deux pour atteindre une somme colossale.

Le FC Barcelone blinde ses jeunes. Alors que Luis Suarez a récemment remis en cause la gestion des jeunes joueurs par Barcelone, les Blaugrana s’activent pour blinder leurs pépites à l’image d’Ansu Fati ou de Ronald Araujo. Le jeune défenseur uruguayen de 21 ans pourrait bien être le digne successeur de Gerard Piqué dans l’axe de la défense. Josep Maria Bartomeu a donc eu recours opéré un changement radical pour le contrat de Ronald Araujo afin de ne pas se faire voler son prodige.

Une clause libératoire multipliée par deux !