Mercato - Barcelone : L’énorme annonce de Luis Suarez sur sa succession !

Publié le 10 octobre 2020 à 22h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Luis Suarez a signé à l’Atlético de Madrid en fin de mercato. Depuis, l’Uruguayen n’a de cesse de faire de nouvelles révélations sur la gestion bancale du FC Barcelone.

Luis Suarez est décidément remonté contre le FC Barcelone. Lui, le troisième meilleur buteur de l’histoire du club catalan avec 198 réalisations, a été écarté du Camp Nou suite à l’arrivée de Ronald Koeman. Dans son voeu de changement, l’entraîneur néerlandais a également montré la porte à d’autres cadres comme Ivan Rakitic ou Arturo Vidal. Après 6 ans de bons et loyaux services au FC Barcelone, il estimait recevoir plus de considération, mais il a été prié d’aller voir ailleurs et a trouvé une porte de sortie à l’Atlético de Madrid. Depuis son départ, le Pistolero a fait savoir, à plusieurs reprises, que les manières employées pour le mettre à l’écart lui avaient fortement déplu.

Plus de numéro 9 au Barça pour le futur ?