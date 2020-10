Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez en rajoute une couche sur son départ du Barça !

Publié le 10 octobre 2020 à 11h30 par T.M.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman et le FC Barcelone, Luis Suarez a rebondi du côté de l’Atlético de Madrid. Toutefois, l’Uruguayen garde un goût amer de son départ de Catalogne et l’a encore fait savoir.

Dans sa révolution souhaitée lors du dernier mercato, le FC Barcelone s’est séparé de plusieurs de ses joueurs vieillissants. Ainsi, arrivé aux commandes du club catalan, Ronald Koeman a notamment vu partir Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez. Le départ de l’Uruguayen a d’ailleurs fait énormément parler au Barça. En effet, après 6 ans au Camp Nou, le Pistolero a été poussé vers la sortie avec des méthodes pas forcément appréciées de tous. En effet, c’est à travers la presse que Luis Suarez a appris qu’il n’entrait plus dans les plans du Barça. Ensuite, Koeman l’a appelé, mais la discussion n’aurait duré qu’une minute. Alors que Lionel Messi n’avait pas hésité à pousser un coup sur sa direction concernant le cas Luis Suarez, son grand ami, le nouveau joueur de l’Atlético de Madrid est lui aussi sorti silence. « Nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis six ans et il y avait d'autres manières de me parler, de me dire que le club avait l'intention de me faire changer d'air, mais les formes n'ont pas été bonnes », avait-il notamment expliqué dernièrement. D’ailleurs, à l’occasion d’un entretien accordé à ESPN , l’international uruguayen en a remis une couche pour exprimer sa colère quant aux dessous de son départ du FC Barcelone.

« Ça a confirmé ce que j’avais vu dans la presse »