Mercato - PSG : Après Kouassi et Aouchiche, un autre échec pour Leonardo ?

Publié le 19 octobre 2020 à 0h45 par Th.B.

Titi parisien de 17 ans, Daniel Labila pourrait suivre les traces de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche en partant libre avant de signer son premier contrat professionnel. Le PSG serait mis sous pression pour son attaquant.

Un titi et une nouvelle désillusion pour Leonardo ? Formé au PSG, Daniel Labila (17 ans) est une des nombreuses pépites qui sort du centre de formation parisien. Aux côtés de Xavi Simons, Labila brille avec les U19 Nationaux et l’a encore prouvé ce dimanche en inscrivant un triplé face à Montfermeil (8-1). Dernièrement, RMC Sport révélait que le PSG conservait de fortes chances de parvenir à obtenir la signature de Labila pour son premier contrat professionnel, le joueur donnant sa priorité au PSG. De quoi éviter un nouvel épisode Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ? Pas forcément.

Discussions en cours pour Labila, mais…