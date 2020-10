Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'une pépite bientôt fixé ?

Publié le 1 octobre 2020 à 14h15 par La rédaction

Courtisé par le PSV Eindhoven à quelques mois de l'expiration de son contrat aspirant au PSG, Daniel Labila aurait pris sa décision concernant son avenir.

Après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ces derniers mois, Leonardo voit bons nombres de titis parisiens être courtisés ces dernières semaines, notamment ceux dont le contrat aspirant expire en fin de saison. Une situation qui avait agacé le directeur sportif parisien, qui pointait du doigt en juin dernier les lacunes du règlement de la FIFA : « Aujourd’hui, il y a un règlement qui te permet de faire un contrat de trois ans seulement aux jeunes de 16-17 ans. Quand tu fais le premier contrat, il y a quand même une période très courte pour faire un parcours d’arrivée en première équipe. Malheureusement, la France est devenue un berceau de bons joueurs ». Après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche en l’espace de quelques semaines, le PSG pourrait enfin avoir une bonne nouvelle concernant l'un des plus grand talents du centre de formation parisien.

Labila proche de signer son premier contrat professionnel ?