Mercato - Real Madrid : Le départ d'un attaquant de Zidane se précise sérieusement !

Publié le 1 octobre 2020 à 14h00 par B.C.

Alors que Luka Jovic peine à se trouver une porte de sortie, la situation commencerait à inquiéter Borja Mayoral, qui pourrait finalement quitter le Real Madrid.

Très discret dans le sens des arrivées cet été, le Real Madrid s'est au contraire montré actif concernant les départs. Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont procédé à un large dégraissage afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale, et cela pourrait encore bouger d'ici le 5 octobre prochain. En effet, Borja Mayoral et Luka Jovic se disputent la place de doublure de Karim Benzema, et l'un d'eux pourrait plier bagage prochainement. D'après les dernières informations de la presse espagnole, Zinedine Zidane donnerait sa préférence à Borja Mayoral et serait donc disposé à se séparer de Luka Jovic, mais les offres se font rares pour le Serbe, ce qui pourrait pousser Mayoral à partir.

L'agent de Mayoral attendu à Rome