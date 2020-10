Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste offensive de Zidane ouvre la porte à un départ !

Publié le 18 octobre 2020 à 23h30 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Zinedine Zidane songerait à recruter Raul Jimenez. Interrogé sur son avenir, le buteur de Wolverhampton a ouvert la porte à un départ.

En quête d'un nouvel attaquant, Zinedine Zidane aurait coché le nom de Raul Jimenez. Interrogé sur ce dossier, le coach du Real Madrid a préféré botter en touche et ne pas lâcher le moindre indice. « Raul Jimenez ? Nous avons cet effectif. Je ne sais pas ce qui se passe à côté. Ils peuvent dire beaucoup de choses. Je suis concentré sur les joueurs qui sont là. Pour ce qui est du reste, il peut y avoir des discussions, mais je ne sais pas » , a expliqué l'entraineur français à la fin du mois de septembre. De son côté, Raul Jimenez s'est montré moins énigmatique. Comme il l'a confié lui-même, le buteur de Wolverhampton ne ferme pas la porte à un départ dans un futur proche.

«Il faut toujours garder les portes ouvertes»