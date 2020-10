Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations de taille sur l’été agité de Sancho !

Publié le 18 octobre 2020 à 19h00 par D.M.

Jadon Sancho était proche de rejoindre Manchester United durant l’été, mais est finalement resté au Borussia Dortmund, Le directeur général du club allemand Hans-Joachim Watzke est revenu sur ce départ avorté.

Auteur de 20 buts et 20 passes décisives la saison dernière, Jadon Sancho a attiré le regard de nombreux clubs européens. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 8 juin dernier, le Real Madrid avait coché le nom du joueur du Borussia Dortmund dans l'espoir de l'attirer durant le mercato estival. Mais c’est bien Manchester United qui était en pole dans ce dossier et semblait le mieux placé pour s’adjuger les services de Jadon Sancho. Mais le club anglais n’est pas parvenu à trouver un accord avec la formation allemande et l'ailier est finalement resté à Dortmund.

« Manchester United a mal évalué la situation »