Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème majeur du projet QSI semble réglé !

Publié le 19 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Une nouvelle fois buteur ce week-end avec le PSG, Alessandro Florenzi a réussi des débuts très convaincants depuis son arrivée pendant le mercato estival. Et le projet QSI semble avoir enfin trouvé un latéral droit qui répond aux attentes…

« Les joueurs du Paris Saint-Germain m’ont tout de suite mis à l’aise. Après, c’est le terrain qui parle. J’arrive à bien exprimer mon football en jouant aux côtés de champions », indiquait Alessandro Florenzi début octobre sur son intégration réussie au PSG, et le latéral droit italien semble donc parfaitement épanoui sous ses nouvelles couleurs. Attiré par Leonardo sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Rome cet été, Florenzi était l’une des grandes surprises de l’été, et il est en train de régler un souci qui perdurait au PSG.

Fin de la malédiction du poste de latéral droit ?

En effet, depuis le début de l’ère QSI, le PSG peine à stabiliser ce poste de latéral droit avec un profil répondant aux attentes du plus haut niveau européen. Christophe Jallet avait tenu son rang comme un bon soldat mais n’était plus tout jeune avant son départ, le coup Grégory Van der Wiel s'est révélé être un flop, les débuts très prometteurs de Serge Aurier ont finalement été noyés par ses soucis extrasportifs au PSG… Et quant à Thomas Meunier, même s’il a fait le job durant ses quatre années passées au club, il a trop souvent manqué de régularité et d’assurance sur le plan défensif. Mais avec Alessandro Florenzi, qui réalise des débuts prometteurs, le PSG a peut-être réglé son problème de latéral droit. À voir dans les prochains mois…