Mercato - OM : Pour Michaël Cuisance, l’OM était une évidence

Publié le 19 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Arrivé en prêt en toute fin du mercato à l’OM, Michaël Cuisance n’a pas hésité au moment de rejoindre le club phocéen qu’il juge comme étant « une grande vitrine ».

À 21 ans, Michaël Cuisance a déjà beaucoup voyagé au cours de sa jeune mais déjà importante carrière. Formé à Nancy, c’est au Borussia Mönchengladbach que l’espoir français a effectué ses premiers pas dans le monde professionnel. Transféré au Bayern Munich où il a tout gagné en l’espace d’une saison bien qu’il n’ait pas eu un temps de jeu important, Cuisance a choisi de s’engager en prêt à l’OM pour la totalité de la saison où il estime pouvoir confirmer tous les espoirs placés en lui.

« Marseille c'est une grande vitrine »