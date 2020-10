Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas a tout prévu pour son avenir !

Publié le 19 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Contractuellement lié jusqu’à la fin de la saison, André Villas-Boas ne semble pas exclure une prolongation à l’OM et a fixé une date à ces discussions : le mois de février.

Et si André Villas-Boas finissait par prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain à l’OM alors qu’il était à deux doigts de claquer la porte en mai dernier suite au départ d’Andoni Zubizarreta ? Ayant redoré le blason du club phocéen la saison passée en Ligue 1 et étant surtout parvenu à ramener l’OM en Ligue des champions, le technicien portugais dispose d’une belle cote à Marseille que ce soit auprès des supporters ou de la direction. Concernant son éventuelle prolongation de contrat, Villas-Boas ne veut pas en entendre parler pour le moment, mais plutôt cet hiver.

Villas-Boas prévoit d’ouvrir les discussions avec l’OM après le mercato hivernal