Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’avenir d’Antoine Griezmann

Publié le 19 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Pour Antoine Griezmann, cela ne s’arrange toujours pas au FC Barcelone. Au point d’imaginer un départ dès le mois de janvier ? Réponse.

Du côté de Barcelone, la spirale négative ne s’arrête toujours pas pour Antoine Griezmann. Positionné à la pointe de l’attaque ce samedi contre Getafe, le champion du monde est encore une fois passé totalement à côté de sa rencontre. Pour l’international français, cela devient de plus en plus inquiétant et forcément, les interrogations concernant son avenir commencent à se multiplier. Dernièrement, Eduardo Inda, journaliste espagnol, assurait même que le PSG pourrait tenter sa chance dès janvier pour recruter Griezmann.

« Pas possible »