Mercato - OM : Lucas Hernandez valide totalement cette recrue de l’OM !

Publié le 19 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Ancien coéquipier de Michaël Cuisance au Bayern Munich, Lucas Hernandez s’est confié sur l’arrivée du milieu de terrain de l’OM.

Pendant plusieurs semaines, le nom de Michaël Cuisance a été associé à l’OM. Et au terme d’un long feuilleton et après plusieurs rebondissements, le joueur de 21 ans a bien quitté le Bayern Munich pour le club phocéen, où il a été prêté avec option d’achat. Ce samedi, face à Bordeaux, Cuisance a d’ailleurs fait ses grands débuts sous le maillot de l’OM et il a été plutôt intéressant dans un rôle de numéro 10. Maintenant, il va falloir continuer, mais on ne doute pas vraiment de l’apport de l’ancien Bavarois sur la Canebière.

« Il va faire un bien incroyable à Marseille »