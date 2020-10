Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance en rajoute une couche sur son arrivée à Marseille !

Publié le 18 octobre 2020 à 12h45 par D.M.

Prêté pour une saison avec option d'achat par le Bayern Munich, Michaël Cuisance semble heureux d’avoir rejoint l’OM et espère réaliser une belle saison avec son nouveau club.

Maxime Lopez a quitté l’OM lors du dernier jour du mercato estival. Et pour le remplacer dans l’entrejeu, les dirigeants marseillais ont bouclé le prêt avec option d’achat de Michaël Cuisance qui était une priorité d’André Villas-Boas comme nous vous l’annoncions en exclusivité le 13 août. L’entraîneur de l’OM n’a d’ailleurs pas attendu longtemps pour le titulariser puisque le milieu de terrain est apparu ce samedi sur la pelouse du Vélodrome pour défier les Girondins de Bordeaux (victoire 3-1). Michaël Cuisance est épanoui au sein de son nouveau club comme il l’a confié au micro de Téléfoot.

« Marseille ? C’est l’opportunité idéale »