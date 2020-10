Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann se fait fracasser en Espagne !

Publié le 18 octobre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 18 octobre 2020 à 12h38

Auteur d’un nouveau match raté contre Getafe, Antoine Griezmann n’est pas épargné par la presse espagnole au lendemain de la défaite du FC Barcelone face au club de la banlieue madrilène (1-0).

Après une belle réalisation en Equipe de France face à la Croatie et une sortie forte où il réclamait d’être installé en tant que meneur de jeu au FC Barcelone, comme en sélection, Antoine Griezmann était attendu au tournant ce samedi. Ses propos n’étaient déjà pas passés auprès de Ronald Koeman, qui n’avait pas manqué de le recadrer en conférence de presse en expliquant qu’il ne pouvait pas satisfaire les demandes individuelles de chaque joueur : « On joue à 11, quelqu'un doit jouer en 10, un autre en 9... Nous ne pouvons pas jouer avec 10 joueurs en position de numéro 10 ». Et alors que le FC Barcelone s’est incliné 1-0 au Coliseum Alfonso Pérez ce samedi face à Getafe, Antoine Griezmann n’a en rien amélioré son cas.

Une grosse occasion manquée, puis plus rien

Un énième match raté. C’est tout ce qu’il faut retenir de la performance réalisée par l’ancien joueur de la Real Sociedad face aux Azulones , alors positionné en "faux 9". Discret dans le jeu, semblant perdu sur le terrain et déconnecté de ses partenaires, le Champion du monde 2018 n’a jamais pesé sur la rencontre. Pire, peu avant la demi-heure de jeu, Antoine Griezmann a eu une occasion en or pour ouvrir la marque en se retrouvant seul face au gardien adverse, mais il s’est complètement manqué dans son dernier geste. Le Français a ensuite disparu de la rencontre, comme toujours ou presque depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2019 contre la modique somme de 120 M€ en provenance de l’Atlético de Madrid. Malgré l’ouverture du score de Jaime Mata à la 56è minute, Antoine Griezmann n’est jamais parvenu à relever la tête pour aider son équipe à recoller au score face à la solide équipe entrainée par José Bordalas. Et remplacé à la 80è minute par Francisco Trincao, c’est donc impuissant qu’il a vu les siens ne pas réussir à au moins sauver le point du nul en fin de match et connaitre leur première défaite de la saison en Liga.

« Son rêve de réussir au Barça semble de plus en plus lointain »