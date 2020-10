Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Danilo Pereira fait une révélation étonnante sur Tuchel !

Publié le 9 octobre 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que Danilo Pereira a rejoint le PSG dans les dernières heures du mercato estival, son agent a révélé que le milieu n'avait même pas eu le temps d'échanger avec Thomas Tuchel avant de signer son contrat.

Pointé du doigt par Thomas Tuchel, Leonardo a répondu de la meilleure manière à son entraîneur en réalisant une fin de mercato de folie pour le PSG. Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean sont en effet arrivés dans les derniers instants du mercato et intègrent donc l'effectif de Tuchel. Des opérations qui se sont bouclées très rapidement comme l'a expliqué ce vendredi Daniel Llorenz, agent de Danilo : « La semaine avant que le marché ne ferme, le PSG, via Leonardo, a trouvé mon approche intéressante et a posé quelques questions. Peu après le match de Porto (face à Maritimo), il a contacté directement le club et a trouvé un accord de principe. Ce n’est qu’après ce match face à Maritimo que Danilo a été mis au courant. Cela a été très rapide ». Egalement questionné sur l'arrivée de son joueur au PSG par Goal , Daniel Llorenz a confié que ni lui, ni Danilo, n'avaient eu le temps d'échanger avec Thomas Tuchel avant de signer.

« J'aurais aimé discuter avec lui, mais... »