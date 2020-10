Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tenter sa chance avec Lionel Messi ?

Publié le 19 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Se trouvant dans l’ultime année de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi aurait de fortes chances de quitter son club de toujours. Au milieu de tous les courtisans du capitaine du Barça, le PSG s’intéresserait également à La Pulga. Cependant, le recrutement de Messi doit-il être une priorité pour Leonardo ? C’est notre sondage du jour !

Comme il le révélait à Goal au début du mois de septembre, Lionel Messi avait la ferme intention de quitter le FC Barcelone, comme le président Josep Maria Bartomeu lui aurait promis au fil de l’exercice précédent. Néanmoins, après quelques jours de battement et un voyage de Jorge Messi, père et représentant du capitaine blaugrana, l’international argentin est resté au Barça où il se trouve dans la dernière année de son contrat. La presse anglaise s’est enflammée dimanche en annonçant Lionel Messi un peu partout ainsi qu’au PSG.

Le PSG au coeur de la bataille pour Messi