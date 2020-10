Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 19 octobre 2020 à 18h45 par Th.B.

Ayant déposé ses valises au PSG étant libre de tout contrat à l’été 2019, Ander Herrera est revenu sur la désillusion qu’il a connu à cause de l’attitude de Manchester United lors de ces derniers mois chez les Red Devils.

Après cinq saisons passées à Manchester United, Ander Herrera n’a pas pu signer une prolongation de contrat chez les Red Devils . Un sentiment mitigé pour le nouveau milieu du PSG qu’il a rejoint en juillet 2019. En effet, bien qu’il soit désormais heureux à Paris entouré de ses nouveaux coéquipiers, l’Espagnol a révélé être très attaché à Manchester United et aurait aimé prolonger son aventure mancunienne au club.

Herrera reconnaît que son intention n’était pas de « quitter » Manchester United, mais…