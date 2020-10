Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace Allegri de retour au premier plan pour Tuchel ?

Publié le 19 octobre 2020 à 18h30 par A.C.

Alors que Massimiliano Allegri, grand favori pour remplacer Thomas Tuchel au PSG, a été annoncé proche de plusieurs clubs ces derniers jours... les choses auraient changé !

A force d’attendre, Leonardo pourrait voir Massimiliano Allegri lui passer sous le nez. L’ancien de la Juventus est en effet libre depuis plus d’un an déjà et il semble commencer à s’impatienter. Il chercherait un projet ambitieux et, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, il est très apprécié par le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Avec un Thomas Tuchel très critiqué et surtout, en fin de contrat, l’ombre d’Allegri plane sur le banc du PSG. Mais un entraineur de cette trempe, attise énormément de convoitises ! Ces derniers jours, Tuttosport ou encore Il Corriere dello Sport ont en effet parlé de l’intérêt prononcé de la Lazio et de l’AS Roma qui, avec Allegri, semblent vouloir viser une victoire en Serie A.

Inzaghi répond à la rumeur Allegri !

Le Paris Saint-Germain peut souffler, car ce lundi la piste Lazio semble avoir pris du plomb dans l’aile, pour Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport assure en effet que ce dossier est beaucoup trop cher à l’heure actuelle pour la Lazio. D’ailleurs, le directeur sportif Igli Tare a plusieurs fois annoncé que la priorité du club serait la prolongation de contrat de Simone Inzaghi, qui court actuellement jusqu’en 2021. Présent en conférence de presse, l’entraineur de la Lazio a également répondu aux spéculations autour d’Allegri. « Je commence à être habitué à ce que des noms soient évoqués pour me remplacer » a déclaré Inzaghi, d’après Sky Sport Italia . « Tout ce que je peux dire c’est que, avec le rapport que j’ai avec le président Claudio Lotito, je serais le premier au courant en cas de problème ».

Fonseca s’agrippe à la Roma